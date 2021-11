V Moskvi kljub rekordnim okužbam končujejo delno zaprtje

Moskva, 3. novembra - Kljub še naprej zelo hitremu širjenju okužb z novim koronavirusom so se v ruski prestolnici po zgolj tednu in pol odločili končati delno zaprtje, namen katerega je bil vsaj delno zajeziti pandemijo. Moskovski župan Sergej Sobjanin je dejal, da se je položaj v bolnišnicah in drugod stabiliziral, kar omogoča, da se ljudje v ponedeljek vrnejo na delo.