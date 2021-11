Ameriške tovarne septembra presenetljivo z rastjo naročil

Washington, 3. novembra - Ameriške tovarne so septembra dobile za 0,2 odstotka več naročil kot avgusta, poroča ministrstvo za trgovino ZDA. Naročila so narasla kljub motnjam v oskrbovalnih verigah in nasprotnim pričakovanjem analitikov Wall Streeta. Ministrstvo je podatke za avgust popravilo navzdol z 1,2-odstotne na enoodstotno rast.