Logar v Grčiji o krepitvi sodelovanja za močnejšo in odpornejšo Evropo

Atene, 3. novembra - Zunanji minister Anže Logar je danes na obisku v Atenah, kjer je z grškim zunanjim ministrom Nikosom Dendiasom govoril predvsem o krepitvi dvostranskega, regionalnega in evropskega povezovanja v smeri močnejše in odpornejše Evrope, so sporočili z MZZ. S sogovorniki je razpravljal tudi o poteku slovenskega predsedovanja Svetu EU.