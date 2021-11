Ljubljanska borza: SBI TOP s polodstotno rastjo

Ljubljana, 3. novembra - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP je pridobil 0,47 odstotka in se ustalil pri 1188,68 točke. Borzni posredniki so ustvarili za 874.287 evrov prometa, največ z delnicami Krke (511.261 evrov), ki so se podražile za 0,45 odstotka. Podražile so se vse pomembnejše delnice, razen delnic Luke in Triglava, ki so ostale na izhodišči ravni.