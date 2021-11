Nova pohodniška pot bo na Ptuju povezala turistično ponudbo Mestnega Vrha

Ptuj, 3. novembra - Na dodatna aktivna doživetja na Ptuju odslej vabi nova pohodniška pot na Mestni Vrh. Kot so danes sporočili iz tamkajšnjega zavoda za turizem, je idilična pot speljana med vinogradi in sadovnjaki in ponuja izjemen razgled na najstarejše slovensko mesto. Hkrati je na tej poti tudi več postankov za razvajanje z lokalnimi vini.