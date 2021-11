WHO izdala izredno dovoljenje indijskemu cepivu Covaxin

Ženeva, 3. novembra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je cepivu proti covidu-19 Covaxin, ki ga izdeluje indijski biotehnološki gigant Bharat Biotech, izdala izredno dovoljenje za uporabo. Gre za prvo cepivo v celoti razvito in izdelano v Indiji, ki mu je WHO prižgala zeleno luč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.