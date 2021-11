Na konferenci o novostih na gradbeno-prostorskem področju

Ljubljana, 3. novembra - Prvi dan letošnje Gradbeno-prostorsko-okoljske konference, ki poteka v Ljubljani, so se med drugim osredotočili na novosti, ki so predvidene s projekti digitalizacije in s prenovljeno gradbeno-prostorsko zakonodajo, ki je v postopku DZ. Spregovorili so tudi o vprašanjih višanja ponudb pri javnem naročanju ob rasti cen materiala in storitev.