Predsednik republike sprejel novoizvoljeno predsedstvo dijaške organizacije

Ljubljana, 3. novembra - Predsednik republike Borut Pahor je sprejel novoizvoljeno predsedstvo Dijaške organizacije Slovenije. Dogovorili so se za redna srečanja, člani predsedstva pa bodo pred naslednjim srečanjem pripravili vsebinski memorandum z odprtimi vprašanji in predlogi ukrepov na področju mladinske politike z namenom izboljšanja položaja dijakinj in dijakov.