Logar s katarskim kolegom o dvostranskem sodelovanju

Ljubljana, 4. novembra - Zunanji minister Anže Logar bo danes na uradnem obisku gostil katarskega ministra za zunanje zadeve, šejka Mohameda bin Abdulrahmana al Tanija. Osrednje teme pogovorov bodo dvostransko sodelovanje, regionalno dogajanje in sodelovanje med Katarjem in Evropsko unijo. Al Tanija bosta sprejela tudi predsednik Borut Pahor in premier Janez Janša.