Skupina članov komisije za človekove pravice SAZU poslance poziva k uporu proti rušenju ustavne ureditve

Ljubljana, 3. novembra - Skupina članov komisije za človekove pravice Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) je v odprtem pismu poslancem zapisala, da "vladno vodenje države in obvladovanje civilne družbe že prehaja v totalitarno obliko oblasti". Poslance so ob tem pozvali, naj se uprejo rušenju z ustavo določene ureditve.