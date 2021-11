Newyorške borze začele neenotno

New York, 3. novembra - Trgovalni dan na newyorških borzah se je začel neenotno. Vlagatelji nestrpno čakajo na sklepe zasedanja ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), obenem pa tehtajo podatke s trga dela. Po podatkih podjetja ADP so v zasebnem sektorju v ZDA oktobra ustvarili 571.000 delovnih mest več, kot so jih ukinili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.