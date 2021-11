Objavljeni bodo podatki o številu brezposelnih v oktobru

Ljubljana, 4. novembra - Zavod RS za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v oktobru. Kot so za STA pred dnevi napovedali na zavodu, je v minulem mesecu prišlo do prve rasti registriranih brezposelnih po februarju. Rast je sicer pričakovana zaradi sezonskega priliva mladih, ki so zaključili izobraževanje, na trg dela.