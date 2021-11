Zasebni sektor v ZDA oktobra ustvaril 571.000 neto novih delovnih mest

Washington, 3. novembra - V ZDA so v zasebnem sektorju oktobra odprli 571.000 neto novih delovnih mest, poroča podjetje ADP, kar je preseglo pričakovanja analitikov Wall Streeta. Kar 185.000 neto delovnih mest so odprli v gostinstvu in turizmu, ki ju je pandemija novega koronavirusa ob izbruhu lansko pomladi najbolj prizadela.