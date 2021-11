S kolesom zapeljal s ceste in se smrtno ponesrečil

Koper, 3. novembra - Koprski policisti so bili zjutraj obveščeni o moškem truplu na območju Puč. Ugotovili so, da gre za 58-letnega moškega iz izolske občine, ki se je vozil s kolesom, iz neznanega vzroka zapeljal z vozišča ter padel dva metra globoko, so sporočili s Policijske uprave Koper.