Dobovec v zahtevni skupini lige prvakov

Nyon, 3. novembra - Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu so izžrebali skupine elitnega dela lige prvakov v futsalu. Ples kroglic je določil, da bo slovenski prvak Dobovec igral v skupini C, v njej so še španska Barcelona, češki Plzen in belgijski Halle-Gooik. Tekme skupine C bodo na Češkem.