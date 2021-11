Vreme: V četrtek vetrovno, dež bo dopoldne ponehal

Ljubljana, 3. novembra - Ponoči bo občasno deževalo, več padavin bo na zahodu, kjer lahko nastane tudi kakšna nevihta. Predvsem v višjih legah in na Primorskem bo pihal okrepljen veter južnih smeri. Jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo sprva oblačno z dežjem. Dopoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, ponekod se bo delno razjasnilo. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter. Popoldne bo spremenljivo oblačno, na zahodu bo nastalo nekaj ploh. Veter bo postopno slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes zvečer pričakujejo visoko plimovanje morja. Morje se bo predvidoma razlilo okoli 30 centimetrov prek obalne črte.

Obeti: V petek in v soboto bo na Primorskem precej jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti Slovenije bo zmerno do pretežno oblačno in zjutraj ponekod po nižinah megleno.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem se poglablja novo ciklonsko območje. Od jugozahoda doteka k nam razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V četrtek bo dež oslabel in dopoldne večinoma ponehal, ponekod se bo delno razjasnilo. Popoldne bo predvsem v Alpah nastalo še nekaj ploh. Sprva bo še pihal okrepljen veter južnih smeri, ki bo čez dan oslabel.