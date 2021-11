Dokumentarec Igra senc popotovanje po senčni strani Evrope

Maribor, 5. novembra - Dokumentarni film Igra senc, ki so ga v četrtek zvečer premierno predvajali mariborskemu občinstvu v Intimnem kinu, je zgodba številnih mladoletnikov, ki so zapustili svojo domovino in iščejo zavetje v Evropi. Režiserki Eefje Blankevoort in Els van Driel sta jim sledili na njihovi dolgi in nevarnih izzivov polni poti, ki je daleč od otroške igre.