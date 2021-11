Nordijske države za okrepitev varnostnega sodelovanja v primeru prihodnjih kriz

Koebenhavn, 3. novembra - Nordijske države so se danes na srečanju v Koebenhavnu dogovorile za sodelovanje na področju varnosti v primeru prihodnjih kriz. Strinjale so se, da si nihče ni želel zapirati meja ob izbruhu covida-19, a da je bilo to nujno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.