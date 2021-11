Pariz, 3. novembra - V Rokavskem prelivu so v torek po podatkih francoskih pomorskih organov iz majhnih čolnov rešili 292 migrantov. Rešene migrante so odpeljali v francoski pristanišči Calais in Dunkerque, kjer so zanje poskrbeli humanitarni delavci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.