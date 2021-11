V MGL drevi premiera družinske drame Avgust v okrožju Osage

Ljubljana, 4. novembra - V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) bodo drevi premierno uprizorili dramo Avgust v okrožju Osage ameriškega dramatika, scenarista in igralca Tracyja Lettsa, ki je zanjo prejel Pulitzerjevo nagrado in nagrado tony. Predstavo o disfunkcionalni družini s psihološko razplastenimi in za igralce zahtevnimi vlogami je režiral Janusz Kica.