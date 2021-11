Na Gradiščanskem izpolnili pogoje za cepilno loterijo s 1000 darili

Železno, 3. novembra - V avstrijski zvezni deželi Gradiščansko so izpolnili cilj 10.000 novih prvih cepljenj proti covidu-19, s čimer bodo 11. novembra izvedli loterijo in med cepljene razdelili 1000 daril. Med nagradami so tudi avtomobili, električna kolesa in telefoni, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.