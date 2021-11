Iz Male Knežje jame v Kočevskem Rogu jamarji odstranili odvržene pnevmatike

Kočevski Rog, 3. novembra - Jamarji novomeškega jamarskega kluba in gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije ter družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG) so združili moči in poskrbeli za čiščenje Male Knežje jame v Kočevskem Rogu. Odstranili so vanjo odvržene kamionske pnevmatike, z akcijo odstranjevanja smeti iz roških kraških vrtač pa bodo v kratkem nadaljevali.