Novi ministrski predsednik Severnega Porenja-Vestfalije za zgodnejše zaprtje rudnikov

Düsseldorf, 3. novembra - Novi ministrski predsednik Severnega Porenja-Vestfalije Hendrik Wuest je izrazil pripravljenost, da bi v tej nemški zvezni deželi izkopavanje lignita oz. rjavega premoga ustavili že leta 2030. To je osem let prej, kot je bilo sprva načrtovano. Politik krščanskih demokratov je dejal, da bo naredil vse, da bo do tega prišlo.