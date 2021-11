Na COP26 danes v ospredju podnebne finance

Glasgow, 3. novembra - Po zaključku dvodnevnega vrha voditeljev na podnebni konferenci ZN COP26 v škotskem Glasgowu so v ospredje stopili pogajalci držav. Britanski organizatorji so sicer vsak dan konference namenili eni od osrednjih tem; današnja so podnebne finance. A razpravo o denarju je zasenčil spor med ZDA, Kitajsko in Rusijo o podnebnih ambicijah.