Na jugu Italije zaradi bližajočih se neviht zaprte šole in pokopališča

Rim, 3. novembra - Zaradi bližajočih se neviht so pristojne oblasti po vsej južni Italiji danes preventivno zaprle šole in pokopališča, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Civilna zaščita je namreč izdala povišano stopnjo opozorila za deželo Kampanija na jugu Italije. Meteorologi pričakujejo močne nalive in nevihte.