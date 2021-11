Valverde v Movistarju tudi leta 2022

Madrid, 3. novembra - Španski kolesar Alejandro Valverde bo v ekipi Movistar ostal tudi leta 2022, poroča španski dnevnik Marca. Enainštiridesetletnik je leta 2018 postal svetovni prvak v cestni vožnji v Innsbrucku, ima pa še dve srebrni (2003 in 2005) in štiri bronaste medalje (2006, 2012, 2013 in 2014) ter s tem največ odličij na SP.