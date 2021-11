Maribor, 4. novembra - V Mariboru danes v hibridni obliki, v živo in preko spleta, začenjajo letošnji Festival Mladi Maribor, ki bo do 26. novembra ponudil pestro paleto možnosti za sodelovanje in aktiviranje. V sklopu letošnjega dogodka bo na 18 različnih lokacijah v mestu in preko spleta potekalo več kot 20 dogodkov, namenjenih lažjemu odločanju o prihodnosti mladih.