Ljubljana, 3. novembra - Minister za kulturo Vasko Simoniti bo danes ob 16. uri na ministrstvu za kulturo na Maistrovi 10 na vljudnostni obisk sprejel ministrico za javno upravo, digitalno družbo in medije Črne gore Tamaro Srzentić, s katero bosta med drugim razpravljala o medijski pismenosti, digitalizaciji in slovenskem predsedovanju Svetu EU, so sporočili z ministrstva.