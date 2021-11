Žrtvam helikopterske nesreče, v kateri je umrl Bryant, 2,5 milijona

Los Angeles, 3. novembra - Žrtvam helikopterske nesreče, v kateri je januarja 2020 umrl košarkar Kobe Bryant, je sodišče dosodilo 2,5 milijona dolarjev zaradi objave neavtoriziranih fotografij, ki so jih posneli pomočniki šerifa in gasilci. Poleg Bryanta so umrli še njegova 13-letna hčerka Gianna in sedem drugih oseb. Med tistimi, ki bodo dobili denar, pa ni Bryantove vdove.