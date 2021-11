Delo: Taksist za smrt 18-letnika pravnomočno obsojen na tri leta zapora

Ljubljana, 3. novembra - Taksist Zemir Hušidić, ki je decembra 2016 na Slovenski cesti v Ljubljani do smrti zbil 18-letnika, je pravnomočno obsojen na tri leta zapora in prepoved vožnje motornih vozil kategorije B za dve leti. Ljubljansko višje sodišče je namreč po poročanju časnika Delo zavrnilo njegovo pritožbo in potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča.