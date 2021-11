Vancouver presenetil New York Rangers

New York, 3. novembra - Skoraj polovica sinočnjih tekem v severnoameriški hokejski ligi NHL se je končala po dodatnem delu igre. Winnipeg Jets so Dallas Stars ugnali po kazenskih strelih s 4:3, po podaljšku pa so doma Minnesota Wild ugnali Ottawo Senators s 5:4, Vancouver Canucks s 3:2 New York Rangers, Nashville Predators pa s 3:2 na gostovanju Calgary Flames.