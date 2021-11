Atlanta Braves zmagovalci world series

Houston, 3. novembra - Baseballisti Atlanta Braves so zmagovalci velikega finala lige MLB, tako imenovanega world series. Na dvoboju s Houston Astros so baseballisti Atlante v Teksasu na stadionu Minute Maid Park v boju na štiri zmage na šesti tekmi slavili s 7:0 in s skupnim izidom 4:2 v zmagah prišli do naslova prvaka. Gre za četrti naslov v zgodovini kluba.