Miami zmagal kljub Dončićevemu strelskemu rekordu sezone

Dallas, 3. novembra - Košarkarji Dallas Mavericks, pri katerih v severnoameriški ligi NBA blesti Slovenec Luka Dončić, so v razprodani dvorani American Airlines Center gostili Miami Heat. Gosti s Floride so se v Teksasu dobro znašli in zmagali s 125:110, čeprav je Dončić s 33 točkami dosegel svoj strelski rekord sezone. Ljubljančan je zbral še tri skoke ter pet podaj.