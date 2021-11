Nina Dragičević: Pokončnost je potencial dviganja iz represije

pogovarjala se je Ajda Ana Zupančič

Ljubljana, 3. novembra - Pesnica, zvočna umetnica in aktivistka Nina Dragičević, prejemnica letošnje Jenkove nagrade za pesnitev To telo, pokončno, je za STA med drugim spregovorila o subverzivnih gestah v kaotičnih časih, protistrupih za izgorelost in t.i. veliki grozi. Pokončnost je zanjo predpogoj, da se lahko telo iz nenehne represije tudi dviga.