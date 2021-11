Newyorške borze končale v zelenem, Dow prvič nad 36.000 točkami

New York, 3. novembra - Indeksi na newyorških borzah so torkovo trgovanje sklenili v zelenem, Dow Jones pa je prvič končal nad 36.000 točkami. Tudi S&P 500 in Nasdaq sta končala z rekordi in podaljšala niz, ki so ga spodbudili dobički podjetij. Vlagatelji pričakujejo poročilo ameriške centralne banke, ki bo znano danes, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.