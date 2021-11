Delo o tretjem odmerku (3. 11.)

Ljubljana, 2. novembra - Milena Zupanič v komentarju Kvadratni meter prostora in liter zraka piše o tretjem odmerku. Nova navodila ga omogočajo vsem polnoletnim. Za necepljene pa je občutek svobode vreden toliko, da so pripravljeni na hujši potek bolezni, ki bo pri tretjini obolelih pustil dolgoročne posledice, kot so okvare srca, dihal ali volje, piše avtorica.