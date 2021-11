Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 11.)

Ljubljana, 2. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da so bila v Sloveniji izdana nova priporočila za tretji odmerek cepiva. Cepljenim z vektorskimi cepivi posvetovalna skupina za cepljenje poživitveni odmerek priporoča po vsaj dveh mesecih. Poročale so tudi o epidemiološkem položaju in o predlogih svetovalne skupine za covid-19.