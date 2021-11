Na Socialnem tednu od vprašanj najstnikov pa vse do ljubezni do domovine

Ljubljana, 11. novembra - Začenja se Socialni teden, ki bo v okviru Socialne akademije pod geslom Onkraj našega sveta do 20. novembra vabil k odprtosti za drugačno in prizadevanju za edinost. Program zajema različne vsebine. Na pogovoru bodo obravnavali vprašanja najstniškega obdobja, na mednarodni konferenci pa vzgojo za ljubezen do domovine in države.