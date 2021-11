Primorske novice o podnebni konferenci (3. 11.)

Koper, 2. novembra - Marica Uršič Zupan v komentarju Politiki in mi, vsi smo odgovorni piše o podnebni konferenci. Svetovni voditelji so nanizali veliko optimističnih dogovorov in zavez. Vprašanje, ali bodo izpolnjeni, pa ostaja. Izgovori, da se na hitro ne da prestrukturirati gospodarstva in energetike, so majavi, saj so ti izzivi pred nami že dolgo, piše avtorica.