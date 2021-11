Janša se je udeležil zagona pobude za zmanjšanje izpustov metana

Glasgow, 2. novembra - Premier Janez Janša se je danes udeležil zagona pobude za zmanjšanje izpustov metana za 30 odstotkov do leta 2030, ki sta jo predlagala ZDA in EU. Zaveza za zmanjšanje tega toplogrednega plina je ena od ključnih zavez na podnebnem vrhu COP26, čeprav ni del uradnih pogajanj v okviru Združenih narodov, so sporočili iz kabineta premierja.