Grčija zaostruje omejitvene ukrepe za necepljene

Atene, 2. novembra - Grške oblasti so danes ob rekordnem številu novih okužb s koronavirusom napovedale strožje ukrepe za necepljene in višje globe za neupoštevanje pravil. Necepljeni bodo morali tako od sobote predložiti negativen izvid testa na koronavirus, če bodo želeli vstopiti v javne stavbe, trgovine in banke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.