Evropske borze neenotno, nafta cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 2. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes gibali neenotno. Porasli so med drugim v Frankfurtu in Parizu, pri čemer je pariški osrednji indeks dosegel nov rekord, padli pa v Londonu. Cene nafte so se po jutranji rasti popoldne obrnile navzdol. Tečaj evra se je znižal.