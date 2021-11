V Avstriji spričo naraščanja števila covidnih bolnikov strožji ukrepi

Dunaj, 2. novembra - V Avstriji so presegli mejo 300 bolnikov s covidom-19 na intenzivni negi, kar v skladu z vladnim načrtom ukrepanja v pandemiji pomeni prehod države na višjo, drugo stopnjo. Ta bo v veljavo stopila 8. novembra, potem ko bo vlada že danes sprejela za to potrebno uredbo. V državi so medtem priporočili poživitveni odmerek za vse odrasle.