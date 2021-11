Avstralke presenetljivo, Rusinje pa pričakovano do zmage

Praga, 2. novembra - Drugi dan pokala Bilie Jean King, ki je nadomestilo nekdanji pokal Fed in poteka v češki Pragi, sta se v popoldanskem delu sporeda zmage veselili reprezentanci Rusije in Avstralije. Rusinje, ki zaradi kazni nastopajo pod imenom Ruske teniške zveze, so pričakovano s 3:0 premagale Kanado, Avstralke pa so presenetljivo ugnale Belgijo z 2:1.