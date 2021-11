EU in ZDA v partnerstvo z Južno Afriko za pravičen energetski prehod

Bruselj, 2. novembra - EU in ZDA so se v okviru podnebne konference v Glasgowu z Južno Afriko dogovorile za partnerstvo za zagotavljanje pravičnega energetskega prehoda. Namen je pospešiti razogličenje južnoafriškega gospodarstva ob začetni podpori z 8,5 milijarde dolarjev v obliki nepovratnih sredstev, posojil, naložb in drugih finančnih vzvodov.