Nemški krščanski demokrati bodo januarja dobili novega predsednika

Berlin, 2. novembra - Nemški krščanski demokrati (CDU) bodo kadrovsko prenovo v vrhu stranke izvedli na kongresu stranke v januarju, je danes izvedela nemška tiskovna agencija dpa iz virov blizu CDU. Za menjavo v vrhu so se odločili po porazu na parlamentarnih volitvah septembra, ko so osvojili svoj najslabši rezultat in bodo prihodnja štiri leta predvidoma v opoziciji.