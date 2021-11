Znana tudi mlada reprezentanca za pomambne kvalifikacijske točke

Ljubljana, 2. novembra - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let novembra nadaljuje kvalifikacije za evropsko prvenstvo do 21 let, ki bo na sporedu v Romuniji in Gruziji leta 2023. Selektor Milenko Aćimović je predstavil seznam reprezentantov, ki bodo proti Albaniji in Češki lovili pomembne kvalifikacijske točke, je sporočila Nogometna zveza Slovenije (NZS).