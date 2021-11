Cerkniško jezero nepričakovano obiskali flamingi

Cerknica, 2. novembra - Na Cerkniškem jezeru so nepričakovano zasledili šest osebkov velikih plamencev oziroma flamingov. "Pri nas so se ptice ustavile za dan ali dva, da si opomorejo pred nadaljevanjem poti. Najedle so se, odpočile in kmalu bodo odletele dalje," so danes sporočili iz Notranjskega regijskega parka.