Mariborski Pristan še vedno gradbišče

Maribor, 3. novembra - Rok za dokončanje obnovitvenih del v mariborskem kopališču Pristan izteče konec tega meseca, a podžupan Samo Peter Medved ni optimističen, da bodo do takrat zaključena že vsa dela. "Dinamika del na gradbišču ni takšna, kot bi pričakoval. To me skrbi, ne bi pa ničesar prejudiciral," je danes povedal.