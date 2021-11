Pahor: Imamo pravico do različnih mnenj, nihče pa ne sme ogrožati zdravja in življenja drugih

Ljubljana, 2. novembra - Predsednik republike Borut Pahor se je ob zaostrovanju epidemioloških razmer obrnil na državljanke in državljane ter pozval k cepljenju in spoštovanju ukrepov. "Vsi imamo pravico do različnih mnenj, nihče od nas pa ne sme ogrožati zdravja in življenja drugih," je poudaril Pahor.